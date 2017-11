Vier VEU-Tore im Schlussdrittel in Zell am See

Mit einem wichtigen Sieg bei den Zeller Eisbären holt sich die FBI VEU Feldkirch 6 Punkte innerhalb von 24 Stunden und schiebt sich in der Tabelle der Alps Hockey League an Pustertal, Bregenzerwald und Zell vorbei auf Rang 7. Mit vier Toren im letzten Abschnitt schossen sich die Montfortstädter zum Sieg.



Nach einem torlosen ausgeglichenen Startdrittel gingen die Hausherren im zweiten Abschnitt in einem 5:3 Powerplay durch Widen in Führung. Feldkirch hatte in den ersten beiden Dritteln einige Chancen, scheiterte aber an der eigenen Effektivität und einer guten Defensivleistung der Eisbären.

Die letzten zwanzig Minuten hatten kaum begonnen als Christoph Draschkowitz in doppelter Überzahl zum Ausgleich einschießen konnte. Ein erneuter Powerplaytreffer durch Martin Mairitsch und der Treffer von Daniel Fekete, knapp drei Minuten später brachte die VEU auf die Siegerstrasse.

„Es war ein gutes Spiel. Am Anfang haben wir unsere Chancen nicht verwertet und scheiterten auch an einem stark haltenden Patrick Machreich. Aber auch als wir in Rückstand geraten sind haben wir weiter gekämpft. Das Powerplay hat heute dann gut funktioniert und schlussendlich haben wir auch durchaus verdient gewonnen. Zell ist eine sehr starke Mannschaft und es wird daheim wieder eine schwere Partie für uns werden.“

Das Rückspiel steigt bereits am kommenden Samstag in Feldkirch und dürfte nicht nur mit dem Blick auf die Tabelle eine hochbrisante Angelegenheit werden.

EK Zeller Eisbären – FBI VEU Feldkirch 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Zell am See, Eishalle Zell am See, 927 Zuschauer,