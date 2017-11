Bei einem UNfall in Feldkirch wurden vier Personen verletzt.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Feldkirch

Vier Verletzte hat ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Feldkirch in Vorarlberg gefordert.

Nach Angaben der Polizei stießen zwei Pkw in einem Kreuzungsbereich zusammen. Sowohl die 28-jährige Lenkerin des einen Wagens als auch der Lenker (20) des zweiten Pkw so wie zwei weitere Insassen wurden mit Verletzungen in die Krankenhäuser Feldkirch und Hohenems gebracht.

Bei den Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Zu dem Unfall war es gegen 1.15 Uhr an der Kreuzung Reichsstraße (L190)/Wohlwendstraße gekommen.

