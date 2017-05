Vier Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt - © APA (FF Rottenmann)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwoch in der Obersteiermark vier Autoinsassen zum Teil schwer verletzt worden. Verursacht wurde der Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen durch das Überholmanöver eines 87-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstag in Aussendungen mit.