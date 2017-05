Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Montagnachmittag in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) alle vier am Unfall beteiligten Menschen verletzt worden. Die Ursache für den schweren Unfall sei noch unbekannt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Urfahr-Umgebung in einer Aussendung am Montagabend mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Ortseinfahrt. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker aus Herzogsdorf und sein 77-jähriger Mitfahrer aus St. Veit im Mühlkreis stießen mit ihrem Fahrzeug von Linz kommend auf einem geraden Straßenstück mit dem Pkw eines 53-jährigen Lenkers und seiner 49-jährigen Lebensgefährtin aus Pasching zusammen. Die Verletzten wurden in verschiedene Spitäler eingeliefert. Die 49-jährige Mitfahrerin wurde mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Linz geflogen. An den beiden Pkw entstand schwerer Sachschaden. (APA)