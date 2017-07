Verheerende Hochwasser in Indien - © APA (AFP)

Durch heftigen Monsunregen im Westen Indiens sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Sonntag wurden sechs Menschen noch vermisst. Die Todesopfer wurden in der Region Gujarat von den Fluten mitgerissen. Rettungskräfte brachten 2.000 Menschen in Sicherheit, in mehr als 120 Dörfern fiel der Strom aus. Der Verkehr wurde auf Schienen und Straßen unterbrochen.