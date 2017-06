Vier Tote bei Anti-Regierungsprotesten in Kabul

Zusammenstöße zwischen aufgebrachten Demonstranten und der Polizei - © APA (AFP)

Bei Zusammenstößen zwischen aufgebrachten Demonstranten und der Polizei in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als tausend Protestierende forderten nach dem verheerenden Anschlag am Mittwoch in Kabul den Rücktritt der Regierung und der für die Sicherheit Verantwortlichen.