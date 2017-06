Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Japan

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf einem schneebedeckten Berg in Japan sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Cessna sei am Samstag in den nördlichen Japanischen Alpen abgestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei der Insassen waren demnach nach dem Absturz noch bei Bewusstsein und konnten einen Notruf absetzen, steckten aber in dem Flugzeug fest.

Wegen schlechter Wetterbedingungen und starken Nebels entdeckten Rettungskräfte das Wrack erst 14 Stunden nach dem Notruf auf einem Berghang in rund 2.300 Metern Höhe. Die vier Absturzopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.