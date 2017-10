Vier Salihi-Tore für Wr. Neustadt gegen Kapfenberg

Wr. Neustadt mischt an der Spitze mit - © APA (Symbolbild)

Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen den FAC hat der SC Wiener Neustadt in der Fußball-Erste-Liga wieder in die Spur gefunden. Die Niederösterreicher feierten am Freitag in der 15. Runde gegen Kapfenberg einen 4:2-Heimsieg, Hamdi Salihi erzielte dabei vier Treffer. Der FAC und Liefering trennten sich 2:2, Hartberg besiegte Blau-Weiß Linz ebenso mit 2:0 wie Austria Lustenau Wattens.