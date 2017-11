Vier Prozent lenken nach Suchtgiftkonsum Fahrzeug

Drogenlenker werden ein immer größeres Problem auf heimischen Straßen. Ihre Größenordnung wurde nun erstmals bei einer Dunkelzifferstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) beziffert. Da gaben vier Prozent der Befragten an, sich im vergangenen Jahr nach Suchtgiftkonsum ans Steuer gesetzt zu haben. Hochgerechnet waren damit 177.000 Suchtgiftlenker auf Österreichs Straßen unterwegs.

Das Ifes-Institut hat im Auftrag des KFV im Oktober 1.011 Autofahrer zwischen 17 und 65 Jahren befragt. Sieben Prozent meinten, nach Drogenkonsum schon einmal ein Fahrzeug gelenkt zu haben, obwohl sie sich nicht sicher gewesen seien, ob sie verkehrstüchtig waren. Vier Prozent haben das in den vergangenen zwölf Monaten getan.

“Besonders verbreitet ist der Drogenkonsum und Drogen am Steuer bei Männern unter 40 Jahren”, sagte Othmar Thann, Direktor des KFV. 15 Prozent der befragten Lenker gaben an, sich im vergangenen Jahr alkoholisiert hinters Steuer gesetzt zu haben – hochgerechnet sind das 722.000 Menschen. “Das sind etwa vier mal so viele wie unter Drogeneinfluss, somit kommen auf einen Drogenlenker vier Alkolenker”, erläuterte der KFV-Direktor.