Vier Poeten sitzen in einem „Glashus“

Frastanz. (etu) Die Kunst der Sprache – die Sprachkunst der Worte: An Tagen wie diesen, an denen Poetry-Slam-Events aus allen Ecken sprießen, es dessen Ursprung, der immer weiter in den Mittelpunkt rückt. Heute, Donnerstag, 19 Uhr, lädt das Glashus gemeinsam mit dem Slamlabor Vorarlberg zum kostenlosen Slam-Leckerbissen nach Frastanz. Dazu haben die Veranstalter wieder vier spannende Künstler eingeladen, die auf eine literarische Slam-Reise einladen und ihre besten Texte mit dabei haben. Passend dazu: Musik vom Feinsten von „Malakov“. Gemeinsam mit Lukas Wagner (Dornbirn/Salzburg) wird Ivica Mijajlovic (Kleinwalsertal), Barbara Gerlach (Nürnberg) und Newcomerin Ines Strohmaier (Kleinwalsertal) auf der Bühne stehen. Tickets können auf vorarlberg@slamlabor.at reserviert werden.