“Vier Pfoten” evakuierte Tiere aus Zoo nahe Aleppo

Heikle Rettungsaktion der Vier Pfoten in Aleppo - © APA

Die Tierschutzorganisation “Vier Pfoten” hat nach eigenen Angaben neun Tiere aus einem Zoo in der Nähe der syrischen Stadt Aleppo evakuiert. Der Transport mit den ausgehungerten Tigern, Bären, Löwen und Hyänen habe trotz anhaltender Kämpfe die syrisch-türkische Grenze erreicht, teilte die Organisation am Freitag in einer Aussendung mit.