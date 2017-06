Vier Personen wegen Menschenhandel auf Sizilien festgenommen

Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer “Scorpion Fish” genannten Untersuchung, die bereits zur Festnahme von 15 Personen geführt hatte. Diese werden unter anderem verdächtigt, mutmaßliche Terroristen von Tunesien nach Sizilien gebracht zu haben, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Die Verdächtigen sollen an Bord von schnellen Schlauchbooten die mutmaßlichen Terroristen in knapp vier Stunden von Tunesien nach Sizilien gebracht haben. An der Spitze der Organisation standen Tunesier mit guten Kontakten zu sizilianischen Kriminellenkreisen, teilten die Ermittler in Palermo mit.

(APA)