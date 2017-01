Vier Nationen zu Gast

Die Feldkircherinnen wollen ihr Bestes geben - © hpschuler

Feldkirch (bp) Der 7. Sparkassencup der FFG Feldkirch Volleyball bringt am kommenden Wochenende (21. + 22.9.) gleich 14 Teams aus fünf Nationen nach Feldkirch. In den Sporthallen in Gisingen-Oberau werden alle versuchen, die Wanderpokale zu gewinnen.