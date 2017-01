Vier Monate nach Explosion wieder SpaceX-Rakete gestartet

Diesmal ging alles gut, die Falcon 9 startete planmäßig - © APA (AFP)

Rund vier Monate nach der Explosion einer Rakete bei einem Test hat die private Raumfahrtfirma SpaceX erstmals wieder eine “Falcon 9” ins Weltall geschickt. Die unbemannte Rakete hob am Samstag von einem Weltraumbahnhof in Kalifornien ab, wie SpaceX mitteilte. Sie transportierte zehn Satelliten ins All.