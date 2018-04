Vier Millonen-Kredit aufgekündigt: Kunde klagt Bank

Unternehmer wirft Bank „teuflische“ Taktik vor - und will Umschuldungskosten zurück.

Er wollte Grundstücke und Häuser kaufen, die Gebäude sanieren und dann vermieten. So die Absicht des Unternehmers, der bei einer Vorarlberger Bank vier Millionen Kredit aufnahm. Das Projekt in der Tourismusregion startete, günstige Konditionen waren angeblich ausverhandelt. Plötzlich habe man seitens der Bank die Strategie geändert, habe neue Bonitätsnachweise verlangt, er sei zur Umschuldung gezwungen gewesen, was ihn unter dem Strich eine Menge Geld gekostet habe, so die Behauptungen des Klägers.