Vier Männer in Graz wegen Bankraubes verurteilt

Vier Männer sind am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen schweren Raubes schuldig gesprochen worden. Es ging um zwei Überfälle auf steirische Banken. Die beiden tatsächlichen Räuber wurden zu jeweils dreieinhalb Jahren, der Bestimmungstäter zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein Helfer bekam sieben Monate bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die beiden aktiven Täter gestanden alles. “Mein Mandant wird heute einen Schlussstrich unter ein dunkles, düsteres Kapitel seines Lebens ziehen”, meinte der Verteidiger des Erstangeklagten. Dieser gab zu, “schwer spielsüchtig” gewesen zu sein. Als dann der 57-Jährige zu ihm sagte, “mach ma a Räuberl”, war er zwar ängstlich, aber nicht gänzlich abgeneigt. Das “wir” sah so aus, dass der 33-Jährige in die Bank gehen, der Kassierin drohen und das Geld holen musste, während ihm der Ältere vorher einen Fluchtweg gezeigt, Kleidung besorgt und eine Spielzeugpistole gegeben hatte. Dafür bekam er rund die Hälfte der Beute, so der Angeklagte.