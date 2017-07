Vier Kinder beim Spielen in Afghanistan getötet

Beim Spielen mit einem Mörser-Geschoss sind in der nordafghanischen Provinz Baghlan vier Kinder getötet worden. Das Geschoss sei zwischen ihnen explodiert, sagte der Polizeichef der Provinz am Donnerstag. Die Kinder seien schon am Dienstag ums Leben gekommen. Mit der Zunahme der Kämpfe tauchen Opferberichte manchmal erst Tage später auf.

Die Gegend im Borka-Bezirk sei in der Gewalt der radikalislamischen Taliban, hieß es vonseiten der Polizei. Baghlan ist eine der am heftigsten umkämpften Provinzen. Afghanistan gilt als eines der am schwersten verminten und mit nicht-explodierter Munition verseuchten Länder der Welt. 715.000 Anti-Personen-Minen haben Minenräumer seit 1989 bisher zerstört. Dazu kommen 30.000 Panzer-Minen und fast zwei Millionen sogenannte nicht detonierte Kampfmittel, also Handgranaten, Mörser und Raketen. Minenräumer warnen aber, dass durch die neuen Kämpfe mit den Taliban landesweit Hunderte Quadratkilometer afghanische Erde erneut mit Minen und nicht explodierter Munition kontaminiert würden. Im Jahresbericht 2016 der Vereinten Nationen zu den zivilen Opfern des Krieges heißt es, die Zahl der Opfer von "Detonationen explosiver Überbleibsel des Krieges" sei gegenüber 2015 um 66 Prozent gestiegen. Die meisten Opfer sind demnach Kinder. (APA/dpa)