Vier Kinder bei heftigem Regen auf den Philippinen ertrunken

Knapp 5.000 Menschen mussten laut Hilfsorganisationen wegen hüfthoher Fluten ihre Häuser verlassen. Zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren ertranken den Angaben zufolge im Ort President Manuel A. Roxas. Eine Zehnjährige starb in Opol beim Versuch, einen angeschwollenen Fluss zu überqueren. In Cagayan de Oro wurde ein 14-jähriger Bub von einer herabstürzenden Mauer erdrückt, wie der Bürgermeister Oscar Moreno sagte. In derselben Stadt bargen Rettungskräfte die Leiche eines 59-Jährigen aus einem Fluss.

(APA/dpa)