Vier Kinder allein zu Haus – US-Mutter machte Urlaub ohne Nachwuchs

Eine Mutter flog in den Urlaub und ließ ihre Kinder allein daheim. - © APA

Eine Mutter aus den USA hat während eines Urlaubs in Deutschland ihre vier Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ohne Betreuung daheim gelassen. Nachdem die Polizei in Johnston im Mittelweststaat Iowa die Kinder in der Wohnung gefunden hatte, riefen die Behörden die 30-jährige Frau in Deutschland an und beorderten sie nach Hause zurück, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte.