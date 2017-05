Vier junge Einbrecher in Dornbirn gefasst

Über einen 24-jährigen Mann wurde die Untersuchungshaft verhängt - © Bilderbos

Dornbirn – Beamte der Polizeiinspektion Dornbirn nahmen am 22. Mai vier junge Männer im Alter zwischen 19-25 Jahren fest, die kurz zuvor in ein Einfamilienhaus in Dornbirn-Oberdorf eingebrochen hatten.