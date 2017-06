Vier Jahre nach dayli-Pleite 11 Mio. Euro an Gläubiger

Erste Zahlung an Gläubiger - © APA

Vier Jahre nach Insolvenz und Schließung der Drogeriemarktkette dayli (vormals Schlecker) erhalten die Gläubiger nun erstmals Geld. In einer am Freitag am Landesgericht Linz abgehaltenen Verteilungstagsatzung wurde die Ausschüttung von 11,4 Mio. Euro – eine Quote von 10 Prozent – an die rund 1.200 dayli-Gläubiger beschlossen, teilte der Kreditschutzverband (KSV) von 1870 in einer Aussendung mit.