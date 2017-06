Vier Bewegungsschulen wurden ausgezeichnet

Die Volksschulen Vandans (Dir. Evelyn Stoiser), Gaschurn (Dir. Petra Pozarnik), Nenzing (Dir. Wolfgang Lässer) und St. Anton (Dir. Sascha Walch) wurden von Michaela Feuerle und von PSI Judith Sauerwein mit diesem Zertifikat ausgezeichnet. Dabei gilt es die Bewegung und den Sport sowohl im Unterricht als auch in den Pausen in den Vordergrund zu stellen. Mehr Bewegung führt zu erhöhter Konzentrationsfähigkeit und hilft somit den Schülern leichter und einfacher zu lernen. Neben den sportlichen Angeboten gilt es natürlich auch bauliche Maßnahmen und Anschaffungen zu setzen um die sportlichen Aktivitäten überhaupt umsetzen zu können. Weiters ist die Teilnahme an Sportwettkämpfen damit verbunden, wobei die Sportart nicht vorgeschrieben ist. Somit kann jede Schule auf ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen zurückgreifen und dies bestmöglich umsetzen. Das Zertifikat hat drei Jahre Gültigkeit und kann dann wieder neu beworben und geprüft werden.