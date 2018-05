Vienna's English Theatre gründet Schauspielschule

Das Vienna's English Theatre eröffnet im September die erste rein englischsprachige Schauspielschule in Wien. Aufnahmeprüfungen für die "Vienna's English Theatre Academy" (VETA) gibt es am 18. Juni und am 1. September. Das Studienjahr startet am 17. September.

“Wir werden unseren Studenten mit einem engagierten Team aus erfahrenen Dozenten eine qualitativ hochwertige und individuelle Ausbildung bieten und den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzen”, so Julia Schafranek, die Intendantin des Vienna’s English Theatre. Die VETA wird vom britischen Regisseur, Schauspieler und Autor Sean Aita geleitet, der u.a. an der Arts University Bournemouth unterrichtete.

Die viersemestrige Ausbildung umfasst Schauspiel, Ensemblearbeit, Bewegung und Tanz, Stimmbildung und Gesang. Durch die Zusammenarbeit mit Londoner Schauspielschulen sowie dem Engagement von Gastdozenten aus der britischen und amerikanischen Theaterszene werde die internationale Ausrichtung der Ausbildung betont, hieß es. Die Kosten pro Semester betragen 3.750 Euro.