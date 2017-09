Viennale-Trailer von Abel Ferrara in memoriam Hans Hurch

Abel Ferrara gestaltete den Trailer - © APA (AFP)

Abel Ferrara hat den Trailer zur heurigen Viennale gestaltet – in memoriam Hans Hurch. Dieser war im Juli während eines Arbeitsbesuchs bei Ferrara in Rom überraschend verstorben. Deshalb wurde das Miniaturwerk des 66-jährigen Ferrara nun eine Hommage an den Langzeitdirektor der Viennale. Das Filmfestival veröffentlichte am Montag das knapp eineinhalb Minuten lange Werk, das 24. seiner Art.