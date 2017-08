Viennale-Chef Hans Hurch am Zentralfriedhof beigesetzt

"Falter"-Herausgeber Armin Thurnher bei der Trauerfeier für Hans Hurch - © APA

In Wien ist am Donnerstag Hans Hurch, der am 23. Juli im Alter von 64 Jahren verstorbene Chef des Filmfestivals Viennale, verabschiedet worden. Er wurde in einem Grab im Ehrenhain des Zentralfriedhofs beigesetzt. Zuvor fand in der Feuerhalle Simmering die Trauerfeier statt. Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) würdigte Hurch. Dieser werde der Stadt, dem Land und der Filmlandschaft fehlen.