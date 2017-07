Vienna nach juristischem Etappenerfolg wieder in Ostliga

Gibt es doch wieder Ostliga-Fußball auf der Hohen Warte? - © APA

Die Causa um den in Insolvenz befindlichen Traditionsfußballclub Vienna geht weiter. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekanntgab, dürfen die Wiener in der kommenden Saison nun doch in der Regionalliga Ost antreten. Der Club hatte am Montag einen Revisionsrekurs inklusive Antrag auf aufschiebende Wirkung eingebracht. Letzterem gab das Bezirksgericht Leopoldstadt statt.