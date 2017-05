Vienna Insurance mit höherem Vorsteuergewinn im Quartal

VIG-Chefin Stadler ist zuversichtlich - © APA (Pfarrhofer)

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Quartal den Vorsteuergewinn um mehr als ein Fünftel gesteigert. Die Prämieneinnahmen sind leicht gewachsen. “Die guten Konjunkturaussichten sowohl in Österreich als auch in unseren Märkten in Zentral- und Osteuropa stimmen uns sehr zuversichtlich, 2017 auf Erfolgskurs zu bleiben”, so VIG-Chefin Elisabeth Stadler am Dienstag.