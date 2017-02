Vielseitige Lehre – gefragte Fachkräfte

Aufgrund der großen Vielfalt an hochmodernen Anlagen und Technologien hat sich das Unternehmen Ölz entschieden, junge Menschen in den Bereichen Lebensmitteltechnik und Elektrotechnik zu Fachkräften auszubilden.

LebensmitteltechnikerIn

Wie die Berufsbezeichnung schon verrät, beschäftigt sich ein Lebensmitteltechniker sowohl mit Lebensmittel als auch mit der Technik, welche hinter den modernen Produktionslinien der Ölz Meisterbäckerei steckt. Da es im Familienunternehmen keine Lehrwerkstatt gibt, lernen die Lehrlinge direkt in den jeweiligen Bereichen von den Mitarbeitern und Abteilungsleitern. Als Lehrlingsausbildner im Bereich Lebensmitteltechnik hat Markus Ortner genauso eine Funktion. „Ich bin Ausbildner, weil es mir Spaß macht, junge Leute auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu begleiten“, erklärt er. In der Materialwirtschaft lernen die Auszubildenden alles zur Warenannahme, Qualitätskontrolle und Lagerung der Rohmaterialien. Sie lernen die Produktionslinien (Teigmischen, Bedienen, Steuern und Reparieren kleiner Störungen der Anlagen bis hin zum Verpacken der verkaufsfertigen Produkte) bis ins Detail kennen. Nach 3,5 Lehrjahren stehen ihnen bei Ölz viele Türen offen. Nikolai Dorer, 3. Lehrjahr: „Da wir alle Bereiche kennenlernen, wird es nie langweilig. Außerdem ist die Kombination aus Lebensmittelkunde und Technik unglaublich spannend.“

ElektrotechnikerIn

Auch die Ausbildung zum Elektrotechniker ist sehr abwechslungsreich und findet direkt in der Produktion statt. In diesem Bereich lernt man sowohl die elektrischen als auch die mechanischen Kenntnisse für die hochautomatisierten Anlagen an beiden Standorten in Dornbirn kennen. Alle zwölf Produktionslinien sind Teil der 3,5-jährigen Ausbildung und durch dies erhalten die Lehrlinge beim Ölz Meisterbäcker ein breites Wissen zu den verschiedensten Bestandteilen der Anlagen. Patrick Gstöhl, Lehrlingsausbildner Elektrotechnik: „Für mich bedeutet die Lehre einen erfolgreichen Schritt in die Zukunft.“ Fabian Gutbrunner, 3. Lehrjahr: „Direkt im Team der Betriebstechnik mitzuarbeiten, macht mir sehr viel Spaß und ermöglicht es, sehr viel zu lernen.“

Jobangebot nach der Lehre

Auch nach der Lehre werden die Lehrabsolventen auf ihrem beruflichen Weg unterstützt. „Wir können mit Stolz sagen, dass jeder Lehrabsolvent ein Angebot von uns erhält“, schildert Michaela Schmid, Verantwortliche Lehrlingswesen.