Vielfalter aus vielen Nationen aktiv im Frastanzer Ried

Landesrat Johannes Rauch besuchte die Vielfalter im Fastanzer Ried. - © Henning Heilmann

Frastanz (he) Im Zuge der „Vielfalter Woche“ sind 14 Freiwillige aus mehreren Nationen in einem bunt gemischten Team eine Woche in der Pflege von Natura 2000 Gebieten aktiv. Landesrat Johannes Rauch begrüßte die Naturschützer im Frastanzer Ried.