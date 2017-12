Vielfalt prägt unsere Landwirtschaft

Die Vorarlberger Land- und Forstwirtschaft ist seit Jahrhunderten von den bäuerlichen Menschen und den natürlichen Möglichkeiten geprägt. In den vielen Talschaften hat sich eine bäuerliche Kultur entwickelt, die auf die regionalen und klimatischen Gegebenheiten sowie auf individuelles Können, Standortanpassung und Innovationsgeist aufbau

Neue Wege gehen

Auftakt dafür ist der Unternehmertag, den die Landwirtschaftskammer zusammen mit dem Ländlichen Fortbildungsinstitut am 15. Februar veranstaltet. Dabei werden die Vielfalt in der Landwirtschaft, neue Betriebszweige, Nischen, Kooperationsmöglichkeiten sowie Vermarktungswege in der Landwirtschaft aufgezeigt, um die Offenheit für Neues zu stärken. Innovative Betriebsleiter( innen) aus dem benachbarten In- und Ausland stellen ihren Vorarlberger Berufskollegen an diesem Tag ganz verschiedene Betriebszweige vor, die sie auf ihren Höfen entwickelt haben. Sie berichten, wie die Ideen entstanden sind, wie sie diese umgesetzt haben und was ihnen auf ihrem Weg zum Erfolg geholfen hat. Neben den Erfolgserlebnissen wird auch offen über Stolpersteine, Hindernisse und Misserfolge gesprochen. Gezeigt wird eine breite Palette an praktischen Beispielen und wie neue, innovative Ideen umgesetzt werden können. Unter dem Motto „Chancen nutzen, Stärken stärken“ werden Trends, Kooperationsmöglichkeiten und Vermarktungswege diskutiert und ein spezielles Bildungsangebot vorgestellt. Zudem liefert der Austausch mit Bäuerinnen und Bauern Anregungen und neue Eindrücke für den eigenen Betrieb. Weitere Projekte und Veranstaltungen stehen im agrarischen Jahreskalender 2018 und werden die bäuerliche Vielfalt vor den Vorhang holen und andere „anstecken“, Gleiches zu tun .