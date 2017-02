Vielfalt in der Weiterbildung

Studierende können an den 16 Fakultäten aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Studien wählen. Das Angebot umfasst über 125 verschiedene Studienmöglichkeiten sowie über 50 Zusatzqualifikationen im Rahmen der universitären Weiterbildung. Durch den Unterricht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fließen die neuesten Forschungsergebnisse direkt in die Lehre ein.

Lebenslanges Lernen

Neben den regulären Studien nimmt die Weiterbildung einen wichtigen Stellenwert an der Uni ein. Die Weiterbildungsformate werden entlang der Bedürfnisse der Gesellschaft ausgerichtet. Berufsbegleitend werden Lehrgänge, Kurse und Seminare angeboten, mit dem Ziel, den Teilnehmenden fachspezifische Vertiefungen zu vermitteln. Dabei wird besonders Wert auf die praxisnahe Vermittlung von aktuellen Forschungen im jeweiligen Bereich gelegt. Interessierte können aus einem breiten Angebot an Weiterbildungen wählen. Beispielsweise können sich Menschen mit anderer Muttersprache außer Deutsch zu Laiendolmetscherinnen und Laiendolmetschern ausbilden lassen. Die Absolventinnen und Absolventen dieses Universitätskurses werden Menschen, die sich noch nicht ausreichend auf Deutsch verständigen können, in den unterschiedlichsten Situationen etwa im Kindergarten, in der Schule, im Krankenhaus in der Kommunikation unterstützen. Die Professionalisierung für Laiendolmetscherinnen und -dolmetscher im sozialen, medizinischen, psychotherapeutischen und kommunalen Bereich steht dabei im Zentrum der Lehre. Ein weiterer Kurs startet im April 2017.

Auch für Firmen werden passgenaue Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten. Industrie 4.0, oder auch die vierte industrielle Revolution, ist als Schlagwort derzeit in aller Munde. Die Universität Innsbruck, die FH Vorarlberg, die FH Salzburg und 21 Firmen haben sich gemeinsam zu einem von der FFG geförderten Qualifizierungsnetz zusammengeschlossen. In dem Projekt werden von den wissenschaftlichen Partnern gezielt Schulungen für Firmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten. Weiters können sich auch Hafnerinnen und Hafner im Bereich Restaurierung historischer Kachelöfen weiterbilden.

Thema Trauma

Auch pädagogische Weiterbildungen werden an der Universität Innsbruck angeboten. Einblicke in die Traumapädagogik sollen Praktikerinnen und Praktikern helfen, lebensgeschichtlich belastete sowie traumatisierte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Dabei sollen auch Fragestellungen über die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchtgeschichten, die Thematisierung von Tod innerhalb einer Kindergruppe oder Schulklasse oder die Möglichkeiten der Erziehungswissenschaft in der Unterstützung von traumatisierten Betroffenen thematisiert werden. Der Universitätskurs „Traumapädagogik“ startet im Herbst diesen Jahres.

Alle Informationen zum gesamten Angebot der universitären Weiterbildung sind hier zu finden: www.uibk.ac.at/weiterbildung