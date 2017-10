Vielfältige Unterstützung für Vorarlberger Studierende

Rund 7.500 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger studieren an Universitäten und Hochschulen in Österreich, an die 1.000 davon an der Fachhochschule Vorarlberg. Weitere Vorarlbergerinnen und Vorarlberger absolvieren ihr Studium oder einen Teil davon an Hochschulen und Universitäten in im EU-Raum, in Liechtenstein, der Schweiz, oder in anderen Ländern.

48 Stipendiaten

Im Jahr 2016 wurden insgesamt rund 77.000 Euro an 48 Landesstipendiatinnen und -stipendiaten vergeben. Die Auslandsstudienaufenthalte von 207 Vorarlberginnen und Vorarlbergern wurden mit insgesamt über 200.000 Euro unterstützt. Es werden außerdem laufend Heimplatzkontingente in allen wichtigen Universitätsstädten Österreichs erworben, um leistbares Wohnen für Vorarlberger Studierende zu ermöglichen.

Derzeit hält das Land rund 700 Kontingentplätze in rund 110 verschiedenen Heimen Österreichs. “Die weitere Verbesserung der Wohnsituation von Vorarlberger Studierenden ist dem Land Vorarlberg ein großes Anliegen”, betont Landesrätin Mennel.

Die Broschüre “Studien- und Wissenschaftsförderungen des Landes Vorarlberg” steht auf www.vorarlberg.at/wissenschaft zum Download zur Verfügung.

(VLK)