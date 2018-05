Vielfältige Landwirtschaft

Im ganzen Land werden insgesamt 180 Lockpfosten zu verschiedenen Themen aufgestellt.

„FleischEssLuscht – Knackigs – Wißas Gold – Boda guats – Fuattr – Kraftpaket – Nudla – Geistigs – Wissen – Früchtchen – Urlaub – IN ARBEIT“ so heißen die Lockpfosten, die von der Landjugend Vorarlberg im ganzen Land aufgestellt werden. An ausgesuchten Höfen weisen diese Lockpfosten auf die Vielfältigkeit der Landwirtschaft hin. Sie laden ein, stehen zu bleiben und sich über die verschiedenen Themen zu informieren. Die Landjugend Klostertal stellte vor kurzem in Braz, Dalaas, Wald, Klösterle und Langen Lockpfosten auf. In Braz informiert der Pfosten über Edelbrand und Most und nennt sich „Geistigs“, in Dalaas und Klösterle wird das Thema „Urlaub am Bauernhof“ aufgegriffen, in Wald geht es um die „Milch“ und in Langen heißt der Pfosten „Kraftpaket“ und es geht um die Eier.