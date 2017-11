Vielfältige Facetten der Blasmusik

Musikverein Bergesecho Langenegg präsentiert neues Programm.

Langenegg. Zum traditionellen Cäcilienkonzert lädt der Musikverein Bergesecho Langenegg am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr in den Dorfsaal ein. Kapellmeister Bernhard Schele hat mit seinen 55 Musikantinnen und Musikanten ein abwechslungsreiches Programm einstudiert und wird beim Cäcilienkonzert ein breites Spektrum der Blasmusik mit einigen musikalischen Leckerbissen präsentieren. Eröffnet wird das Programm von der Jungmusik Lingenau-Langenegg. Unter der Leitung von Andreas Faißt werden die Jungmusikanten ihre musikalischen Qualitäten unter Beweis stellen.

Die intensive Nachwuchsarbeit in Langenegg trägt Früchte. So werden Theresa Eugster Jonas Fuchs, Luca Gmeiner, Magnus Fuchs und Paul Nußbaumer mit dem Juniorzeichen ausgezeichnet. Franzika Bär, Julia Eugster, Katharina Mätzler, Raphael Schwärzler und Jasmin Steurer erhalten beim Konzert das Leistungsabzeichen in Bronze. Das Leistungsabzeichen in Silber wird an Benedikt Bär und Carla-Sophie Raffl übergeben. Sein erstes Konzert beim Musikverein Bergesecho Langenegg spielt Jonas Steurer. Das 25-Jahr-Jubiläum in den Reihen der Langenegger Musikanten feiert Erich Steurer. MO