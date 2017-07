Vielfältig und live: Lochau am Bodensee lädt zur „7. Lochauer Nacht der Musik“

Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, heißt es bei der „7. Lochauer Nacht der Musik“. - © Schallert

Lochau. Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, so heißt das Motto bei der „7. Lochauer Nacht der Musik“ am Donnerstag, dem 3. August, ab 19 Uhr.