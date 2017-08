Viele Waldbrände machen Portugal zu schaffen

Am schlimmsten war die Lage zuletzt im Kreis Abrantes im Zentrum des Landes rund 130 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Dort wurden am Donnerstag die Bewohner von vier Dörfern, die von den Flammen unmittelbar bedroht waren, in Sicherheit gebracht. Einige der zumeist älteren Bewohner seien in Panik geraten, berichtete der Fernsehsender TVI24. In der Ortschaft Aldeia do Mato sei etwa das Haus einer 80-Jährigen von den Flammen völlig zerstört worden.

Aufgrund der unkontrolliert lodernden Flammen wurden in der Nacht auf Freitag eine Autobahn und eine Landstraße mehrere Kilometer gesperrt. Sie sind inzwischen aber wieder befahrbar. Trotz der anhaltenden Trockenheit und der starken Winde seien fast alle Feuerherde in der Nacht unter Kontrolle gebracht worden, sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde Abrantes, Maria do Ceu Albuquerque, dem TV-Sender RTP. “Es gibt nur noch einen gefährlichen Feuerherd, der wird uns aber viel Arbeit bereiten.”

In vielen Regionen brannten vor allem die leicht entzündbaren Eukalyptusbäume. So war das auch bei den schweren Bränden im Juni in Pedrogao Grande im Zentrum des Landes gewesen. Damals starben 64 Menschen, 20.000 Hektar Land wurden zerstört. Seit Jänner wurden in Portugal nach amtlichen Angaben rund 138.000 Hektar Wald zerstört – eine Fläche, die knapp doppelt so groß wie Hamburg ist. Portugal erlebt das schlimmste Brandjahr seit 2005. Vor zwölf Jahren hatten die Flammen 321.000 Hektar Wald vernichtet.

(APA/dpa)