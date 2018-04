Viele Tote bei Luftangriff auf Koranschule in Afghanistan

Bei einem mutmaßlichen Angriff der afghanischen Luftwaffe auf ein Talibantreffen in Kunduz sind nach ersten Angaben bis zu 60 Menschen getötet worden. Ein Mitglied des Provinzrats, Mohammad Javad Maulawi Abdullah, sagte am Montag, der Angriff habe die Koranschule Maulawi Gujur Madrassa im Bezirk Dasht-e Artchi getroffen. "Da war eine Feierlichkeit im Gange, eine Koran-Rezitation", sagte Adullah.

Der Sender Killid berichtete unter Berufung auf den Polizeisprecher, dass auch ein hoher Talibanbeamter aus der sogenannten Quetta-Schura, einem Leitungsgremium der Taliban in Pakistan, zu dem Treffen erschienen sei. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Pajhwok wurden mindestens 20 Verletzte in eine örtliche Klinik eingeliefert.

Der Luftangriff habe gegen 11.00 Uhr begonnen. Zu dem Zeitpunkt seien dort mehr als 200 Menschen gewesen, hieß es in afghanischen Medien. Dasht-e Artchi ist einer der am heftigsten umkämpften Bezirke in Kunduz, wo bis 2013 noch die Bundeswehr stationiert war. Die Provinz ist zusammen mit der Südprovinz Helmand ein Hauptziel der Taliban, die die Provinzhauptstadt 2016 einmal für fast zwei Wochen in ihrer Gewalt hatten und sie 2017 noch einmal zu überrennen versucht hatten.