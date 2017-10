Viele Tote bei Anschlag auf Sufi-Schrein in Pakistan

Der Selbstmordanschlag forderte viele Opfer - © APA (AFP)

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Sufi-Schrein in Pakistan hat der Attentäter am Donnerstag mindestens 15 Gläubige mit in den Tod gerissen. Zwei Dutzend weitere Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die pakistanische Polizei der Deutschen Presse-Agentur.