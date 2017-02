Viele junge Besucher bekamen Einblicke in die Lehrberufe bei Illwerke VKW.

Die hochmodernen Lehrwerkstätten, auf die die Ausbilder und Lehrlinge besonders stolz sind, bieten die optimale Grundlage für eine Karriere.

Was gefällt dir bei deiner Ausbildung bei Illwerke VKW am besten?

Burtscher: Die Abwechslung. Während meiner Lehrzeit lerne ich viele unterschiedliche Abteilungen kennen, dabei führt mich meine Arbeit an die unterschiedlichsten Standorte. So wird es nie langweilig, da das Tätigkeitsfeld immer variiert.

Was gefällt dir bei Illwerke VKW am besten?

Burtscher: Das Interesse und Engagement des Unternehmens bezüglich der Lehrlingsausbildung. Die verwendeten Geräte und Methoden sind sehr modern und bei Fragen oder Anregungen wird einem immer weitergeholfen. Dies liegt meiner Meinung nach an der guten Zusammenarbeit zwischen Konzern, Ausbildern und Lehrlingen.

Warum machst du eine Lehre bei Illwerke VKW?

Burtscher: Während meiner Schnuppertage bekam ich einen guten und umfangreichen Einblick in den Arbeitsalltag, der mir zusammen mit dem Arbeitsklima sofort gefiel. Nach der erhaltenen Zusage war die Entscheidung leicht.

Gibt es ein besonderes Erlebnis während deiner Lehrzeit?

Burtscher: Für mich hervorstechend während der Lehrzeit war mein einmonatiges Auslandspraktikum, welches ich mit der Unterstützung von Illwerke VKW absolvieren durfte. Auch auf die bevorstehende Lehrfahrt freue ich mich schon.

Schnuppern noch bis Ende Februar möglich: Infos unter 05556/701-83136, lehre@illwerkevkw.at und lehrlinge.illwerkevkw.at

