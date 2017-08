Viel Urlaubsspaß für wenig Geld!

#1 Freizeitparkspaß für die Familie

Wie wär’s mit einem Ausflug ins Ravensburger Spieleland? Im beliebten Freizeitpark bekommen nicht nur deine Kinder glänzende Augen. Wer ihn kennt weiß: Der Fun-Faktor für Jung und Alt ist enorm.

Zum Angebot



#2 Kulinarische Kuschelromantik für Paare

Du hast Lust, mit deinem Herzblatt einen luxuriösen Aufenthalt nach dem Motto “1001 Nacht“ zu erleben? Garniert mit Wellness und kulinarischen Genüssen? In einer Hammer-Kuschel-Suite? Kein Problem – dein Schatz wird Augen machen!

Zum Angebot

#3 Flugerlebnis für Singles

Du magst Höhenerlebnisse der besonderen Art? Dann nutze einen Urlaubstag und mach dich auf zum Tandemsprung. Genieße das Gefühl der Freiheit – und den Blick aus der Vogelperspektive. Viel Spaß!

Zum Angebot

#4 Konzert-Highlight für Freundinnen

Kreischalarm! „Robbie Williams is in town“ – also genauer gesagt am 26.08. im Ernst Happel Stadion. Und wir haben noch Karten für das ausverkaufte Konzert gefunden. Das schreit nach einem Mädelsausflug nach Wien!

Zum Angebot

#5 Festival-Fun für Freunde

Ab nächsten Donnerstag steppt der Bär in Bezau, denn es ist „Bezau Beatz“-Zeit. Zahlreiche internationale Musiker werden erwartet. Schnapp dir deine Freunde – und einen günstigen Festivalpass und sei dabei. Rock on!