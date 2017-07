Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim 4. Gaudi-Turnier des Hundesportvereins Mäder

Mäder.(loa) Geschicklichkeitsspiele für Hund und Hundeführer standen im Mittelpunkt des Gaudi-Turnier . Bei strahlendem Sonnenschein startete das erste Duo: Martina und Tinka.

„Beim Gauditunier kann jeder mitmachen. Keiner weiß bis zum Start was auf die Teilnehmer zukommt. Wie gut ein Duo ist liegt an der Geschicklichkeit des Hundeführers“, so Obmann Günter Striessnig. Zum zweiten Mal startete auch eine Kinderklasse mit HundeführerInnen bis 12 Jahre.

„Im Verein legen wir viel Wert auf die Beratung zukünftiger Hundebesitzer. Zu jedem Typ Mensch passt eine Hunderasse und wenn diese gefunden ist kann daraus ein tolles Team werden. Der Besuch einer Welpenschule, bei der immer ohne Zwang und nur mit Belohnung gearbeitet wird, unterstützt dabei. Wenn Hundehalter verantwortlich mit Hunden umgehen und auch Rücksicht auf Menschen ohne Hunde nehmen, wie zum Beispiel anleinen wenn jemand ohne Hund kommt, können alle gut miteinander auskommen“, erklärt Trainerin Sabine Striessnig.

Beim Gauditunier gab es sowohl in der Kinderklasse wie auch in der Erwachsenenklasse für jedes Starterduo ein Kilo Futter gesponsert von „wild born“ und Pokale für die drei Erstplatzierten. Thomas Seidlinger und Buddy die bei der Erwachsenenwertung auf Rang eins landeten durften zudem den großen Wanderpokal mir nach Hause nehmen.

Rangliste Erwachsene:

1.Rang Thomas Seidlinger mit Buddy

2.Rang Hannes Egle mit Queeni

3.Rang Nik Fust mit Nela

Rangliste Kinder:

1. Rang Laura Maria Rein mit Coco

2. Rang Simon Striessnig mit Ashuna

3 .Rang Annalena Rein mit Pauli

Weiterführende Informationen:

http://www.dogpower.eu/