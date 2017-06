Viel Reiseverkehr am Wochenende erwartet

Stauwochenende steht bevor - © APA (Archiv)

Am verlängerten Wochenende mit dem Ende der Pfingstferien in mehreren deutschen Bundesländern wird auf Österreichs Straßen viel Reiseverkehr erwartet. “Vor allem auf den Routen von Italien und Kroatien Richtung Deutschland muss mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden”, warnte die Asfinag. In Wien sorgt die Regenbogenparade am Samstagnachmittag für Behinderungen.