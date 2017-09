Viel Platz zum Herumtoben und Entdecken

Dornbirn. Gleich doppelten Grund zum Feiern gab es vergangene Woche für die ELKI´s (Eltern-Kind-Turnen-Dornbirn). „Bei der Eröffnung haben wir festgestellt, dass wir heuer auch noch das 30-jährige Jubiläum unseres Vereins haben!“, so Obfrau Andrea Pastor. Dementsprechend waren es auch die beiden Gründerinnen Getrud Weiss und Andrea Reis, die dann die eigentlichen Festivitäten – die Einweihung der neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Pfarrheim Wallenmahd – eröffneten. Nach einem kurzen Rückblick zu den Anfängen des erfolgreichen Dornbirner Vereins, stand dann das neue „ELKI-Fröschlehus“ (benannt nach der Adresse Fröschleweg) im Mittelpunkt.

Sportstadträtin Marie Louise Hinterauer ließ es sich als Vertreterin der Stadt nicht nehmen, einige Worte an die zahlreich erschienen Übungsleiterinnen, deren Partner und Kinder zu richten.

Eine Erfolgsgeschichte

Das ELKI-Angebot bietet wöchentlich rund 1.100 Kindern Spaß und Freude an der Bewegung. Die Nachfrage ist seit der Gründung 1989 stetig gestiegen. Gertrud Weiss und Andrea Reis starteten damals mit je zwei Eltern-Kind und Kleinkindergruppen. Damit auch in Zukunft ausreichend Platz zum Herumtollen, Entdecken und Austausch vorhanden ist, wurde der neue Raum im Wallenmahd angemietet und umgebaut. Zahlreiche Besucher, darunter Pfarrer Erich Baldauf und Michael Walter von der Stadt Dornbirn, machten sich nun ein Bild vom neuen „Kinder-Bewegungs-Paradies“. Pfarrer Christian Stranz nahm die Segnung der neuen Räumlichkeiten vor, bevor diese von den Kindern in Beschlag genommen und ausgiebig „praktisch“ getestet wurden. Mit einem gemütlichen Gartenfest ließ man den Festtag dann ausklingen.

Weitere Kurs-Einheiten

Gute Nachrichten für alle, die für den Herbst keinen Kursplatz bekommen haben – aufgrund der Nachfrage haben die ELKI´s spontan noch eine weitere Stunde für die Minis (1-2jährige) am Freitagnahmittag um 14:00 – 14:50 Uhr geöffnet. Start ist in der ersten Oktoberwoche.

In den Herbstferien bietet der Verein außerdem wieder für 3-4jährige mit Begleitung Intensiv-Kurse „Spiel und Spaß im Stadtbad“ als optimale Vorbereitung für nachfolgende Schwimmkurse an. Termin jeweils am 27., 28. Und 29. Oktober.

Anmeldung und Infos unter: www.elki.at