Viel Physik beim Reiseziel Museum in der Vorarlberger Museumswelt

Ein Besuch der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz lohnt sich und ist jedes Mal eine spannende Reise in längst vergangene Zeiten und die Welt der Elektronik. Viele kleine Reiseführer machten sich zusammen mit ihren Eltern und Großeltern auf, um etwa die “Gauss`sche Pistole” oder die von Alexander Graf Volta “Voltasche Säule” hautnah auszuprobieren. Mitarbeiter der Museumswelt zeigten allen Interessierten, wie es funktioniert. In allen Räumlichkeiten und auf allen Stockwerken wurden interessante Live-Versuche unternommen. Darüber hinaus konnte die Dauerausstellung, welche noch nicht ganz fertig eingerichtet ist, besucht werden. Diese gewährt tolle Einblicke in die Welt der Rettungsfahrzeuge aus längst vergangenen Tagen.