Viel mehr Privatpleiten mit viel höheren Schulden

Nach sechs Monaten mit den neuen Privatkonkursregeln zieht der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) aus Sicht eines Gläubigerschutzverbandes eine Zwischenbilanz. Diese zeigt, dass die Privatinsolvenzen um 58 Prozent angestiegen sind und wöchentlich 200 Privatkonkurse eröffnet werden. Ein knappes Drittel der Privatpleiten wird an Wiener Bezirksgerichten abgewickelt.

Seit Inkrafttreten der Reform am 1. November 2017 wurden in den folgenden sechs Monaten bis 30. April 5.211 Privatinsolvenzen eröffnet. Die Reform führte laut AKV zu “einem noch nie da gewesenen Ansturm auf die Privatkonkursgerichte”. Also erwarten die Gläubigerschützer, dass heuer erstmals seit dem Jahr 1995 mehr als 10.000 Privatkonkurse eröffnet werden. Die Zunahme startete so richtig heuer im Jänner.