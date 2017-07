Viel Beifall für Oper über Steve Jobs’ Leben

Nun auch Oper über Technik-Visionär Steve Jobs - © APA (AFP)

Applaus und Begeisterung für ein gewagtes Werk: Die Oper des US-Komponisten Mason Bates über den Technik-Visionär Steve Jobs ist bei ihrer Weltpremiere am Samstag in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) enthusiastisch gefeiert worden. Zuschauer lobten die Aufführung anschließend auf der Facebook-Seite der Bühne als “fabelhaft” und “herausragend”.