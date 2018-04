Viel Applaus für die Luschnouar Bühne

Das Krimidinner „Schüsse, Küsse, kalte Füße“ von Renato Salvi, in den Lustenauer Dialekt übersetzt von Thomas Golz, wird vom Publikum im Gasthof Krönele mit Begeisterung aufgenommen.

Lustenau Die Vorschusslorbeeren in Form von acht ausverkauften Aufführungen noch vor der Premiere erwiesen sich schon in den ersten Vorstellungen als angebracht. Alle vier Akteure schlüpfen in der köstlich-chaotischen Handlung gleich in mehrere Rollen. Dabei liefern sie sich in vier Akten ein Feuerwerk an Zungenfertigkeit und spritzigen Wortgefechten.