VIDEOS! Keine Schiedsrichter, viele Tore und eine Menge Spaß

Die Unter-8-Jährigen waren mit großem Eifer bei der Sache - © Luggi Knobel

Mit einer großen Überraschung wartete Veranstalter FC Hard beim Unter-8-Turnier vom Forstner Seehallencup in der Sporthalle am See auf. Die Turniere im Kinderfußball gehen ohne Schiedsrichter über die Bühne und kamen bei den teilnehmenden Teams gut an. Dafür hatten die Kids das Visier gut eingestellt und der Spaßfaktor stand an oberster Stelle.