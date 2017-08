Videos aufgetaucht – wird hier das neue iPhone 8 gezeigt?

Bald wird das neue iPhone 8 präsentiert. Schon länger kusieren Gerüchte rund um die Technik und das Aussehen des Smartphones im Internet herum. Nun ist ein neues Video aus einer iPhone-Fabrik aufgetaucht, es soll die Herstellung des neuen iPhone 8 zeigen. Eindeutig kann man leider nicht erkennen, ob es sich wirklich um das neue Modell handeln soll. Doch vor allem die Kamera, die bei den gezeigten Smartphones vertikal angeordnet ist, deckt sich mit bestehenden Gerüchten. Bisher waren die Kameras nämlich immer untereinander angeordnet.

iPhone 8 auch in Kupfer?

Auch gibt es schon länger Gerüchte um die Farbauswahl des neuen iPhones. Vor einigen Wochen wurde noch gesagt, dass das neue Apple Produkt nur in Schwarz auf den Markt kommen würde. Nun aber wurde auf der chinesischen Soial-Plattform “Weibo” ein Foto veröffentlicht, dass das iPhone 8 in drei Farben zeigt: Schwarz, Weiß und Kupfer. Kupfer soll also als neue Farbe hinzukommen und das beliebte Roségold ersetzen.