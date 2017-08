Video! Yoga im Bresner Pfarrhaus

VIDEO! YOGAKURSE IM BRESNER PFARRHAUS MIT DIPLOMIERTER LEHRERIN MAJA

Seit diesem Jahr gibt die diplomierte Yogalehrerin Maja im Bresner Pfarrhaus Kurse in Sachen Yoga. “Jetzt werden die Yoga Kurse schon gut angenommen, aber ich wünsche mir noch mehr neue Kursteilnehmer”, sagt Yoga-Diplomlehrerin Maja. Es ist ein nicht alltäglicher Raum für Yoga, doch die Räumlichkeiten in der Pfarre Brederis sind OK. Yoga Kurse gibt es am Montag von 8.30 – 9.45 Uhr, Montag, 19 – 20.15 und nach terminlicher Vereinbarung. T 0676 373 9969 (Maja)